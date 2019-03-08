Манафорту присудили 47 місяців ув'язнення

Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Вирок Манафорту оголошено за фінансові махінації

Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудтвши його до 47 місяців ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що вирок оголошено за ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов'язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

"Він тут не через будь-що пов'язане із будь-якою змовою з урядом Росії", - заявив суддя Елліс.

У грудні 2018 року присяжні визнали Манафорта винним в ухилянні від сплати податків під час роботи в Україні.

Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом кількох місяців влітку 2016 року. Він також тривалий час виступав радником "Партії Регіонів" в Україні. Манафорту виповнюється 70 років 1 квітня.

Нагадаємо, щодо Манафорта ведеться також розслідування у справі про втручання РФ у вибори президента США в 2016 році. В рамках цього розслідування спецпрокурор Роберт Мюллер, попросив суд врахувати тяжкість злочинів Пола Манафорта під час оголошення йому вироку. Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення.