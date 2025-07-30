Аромат от Элины Свитолиной: сколько стоит уникальный парфюм и как пахнет
Украинская теннисистка Элина Свитолина представила уникальный нишевый парфюм Svito Lina. Аромат символизирует силу, мечты и женскую независимость.
РБК-Украина подробно рассказывает, что известно о новом аромате и сколько он стоит.
Что известно о парфюме Svito Lina
Аромат стал символом силы, утонченности и семейных ценностей теннисистки. Он был создан в сотрудничестве с нидерландским брендом Puredistance, который специализируется на эксклюзивной парфюмерии.
Над созданием запаха Элина работала в команде со всемирно известным парфюмером Антуаном Ли.
"Это парфюм с характером. Я хотела, чтобы аромат был унисекс, чтобы все могли им пользоваться", - рассказывала ранее спортсменка.
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Она отметила, что выбирала нотки для аромата из собственных предпочтений, а также по советам родителей.
"Очень увлекательный процесс, как Антуан смог собрать все эти моменты из разных уголков и сделать маленький флакончик", - сказала она.
Концентрация Svito Lina - Extrait de Parfum 25%, что свидетельствует о высокой стойкости и насыщенности композиции.
Для создания аромата использовали изысканные и редкие ингредиенты от французской компании L'Atelier Français des Matières.
Идея создания парфюма появилась еще в 2018 году после встречи Свитолиной с основателем бренда Ян Эвудом Фосом в Мадриде.
Парфюм Элины Свитолиной (фото: instagram.com/jan_niche_concept)
Как пахнет парфюм Элины Свитолиной
Аромат открывается свежими нотами бергамота, лимона и можжевельника. В сердце запаха заложены масла лаванды и корицы, а также имбирь.
В базовые нотки вошли аккорды сандала, абсолют из бобов тонка, который дает богатый, сладкий и теплый аромат, и амбры, добавляющие стойкости и глубины.
Сколько стоит парфюм Свитолиной
Флакон объемом 17,5 мл стоит 9360 гривен. А парфюм в 100 мл - 26 тысяч 640 грн.
Примечательно, что продажа духов имеет благотворительную цель.Прибыль с каждого флакона и 30 евро от компании-реселера "Жан" пойдет в благотворительный фонд Svitolina Foundation.
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При написании материала были использованы следующие источники: сайты "Жан Niche Concept", "Великий теніс України".