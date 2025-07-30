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Аромат от Элины Свитолиной: сколько стоит уникальный парфюм и как пахнет

Среда 30 июля 2025 18:10
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Аромат от Элины Свитолиной: сколько стоит уникальный парфюм и как пахнет Элина Свитолина выпустила парфюм с характером (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская теннисистка Элина Свитолина представила уникальный нишевый парфюм Svito Lina. Аромат символизирует силу, мечты и женскую независимость.

РБК-Украина подробно рассказывает, что известно о новом аромате и сколько он стоит.

Что известно о парфюме Svito Lina

Аромат стал символом силы, утонченности и семейных ценностей теннисистки. Он был создан в сотрудничестве с нидерландским брендом Puredistance, который специализируется на эксклюзивной парфюмерии.

Над созданием запаха Элина работала в команде со всемирно известным парфюмером Антуаном Ли.

"Это парфюм с характером. Я хотела, чтобы аромат был унисекс, чтобы все могли им пользоваться", - рассказывала ранее спортсменка.

Аромат от Элины Свитолиной: сколько стоит уникальный парфюм и как пахнетЭлина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Она отметила, что выбирала нотки для аромата из собственных предпочтений, а также по советам родителей.

"Очень увлекательный процесс, как Антуан смог собрать все эти моменты из разных уголков и сделать маленький флакончик", - сказала она.

Концентрация Svito Lina - Extrait de Parfum 25%, что свидетельствует о высокой стойкости и насыщенности композиции.

Для создания аромата использовали изысканные и редкие ингредиенты от французской компании L'Atelier Français des Matières.

Идея создания парфюма появилась еще в 2018 году после встречи Свитолиной с основателем бренда Ян Эвудом Фосом в Мадриде.

Аромат от Элины Свитолиной: сколько стоит уникальный парфюм и как пахнетПарфюм Элины Свитолиной (фото: instagram.com/jan_niche_concept)

Как пахнет парфюм Элины Свитолиной

Аромат открывается свежими нотами бергамота, лимона и можжевельника. В сердце запаха заложены масла лаванды и корицы, а также имбирь.

В базовые нотки вошли аккорды сандала, абсолют из бобов тонка, который дает богатый, сладкий и теплый аромат, и амбры, добавляющие стойкости и глубины.

Сколько стоит парфюм Свитолиной

Флакон объемом 17,5 мл стоит 9360 гривен. А парфюм в 100 мл - 26 тысяч 640 грн.

Примечательно, что продажа духов имеет благотворительную цель.Прибыль с каждого флакона и 30 евро от компании-реселера "Жан" пойдет в благотворительный фонд Svitolina Foundation.

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При написании материала были использованы следующие источники: сайты "Жан Niche Concept", "Великий теніс України".

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