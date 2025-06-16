Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисы
Звезда украинских сериалов Ксения Мишина поделилась своими любимыми ароматами - тройкой парфюмов, без которых не представляет своего дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Топ-3 любимых парфюма Ксении Мишиной
BeauFort London Lignum Vitae
Этот аромат - настоящий вызов стандартам. Он сочетает сладковатые ноты древесины с металлическим оттенком и кожей, создавая эффект неожиданного тепла после бури.
Это парфюм для тех, кто не боится быть неловким, смелым и незабываемым. В выборе Мишиной этот аромат - воплощение внутренней силы.
BeauFort London Lignum Vitae (фото: facebook.com/beaufortlondon)
Hermès Galop d'Hermès (barenia)
Элегантный, кожаный, благородный. Barenia - это мягкая кожа с намеком на розу и апельсиновый цвет.
Очень интеллигентный и сдержанный аромат, в котором классика Hermès встречается с современной женственностью.
Этот выбор Ксении говорит о ее любви к утонченному минимализму с характером.
Hermès Galop d'Hermès (фото: facebook.com/hashtag/hermes)
Molecule 02 (Escentric Molecules)
Универсальный, "чистый" аромат, адаптирующийся к коже и создающий эффект "вау" без чрезмерного присутствия.
Основа - амброксан, который дает нежное, кремовое тепло. Это аромат, который ощущается, но не навязывает себя.
Выбор, подчеркивающий естественность и притягательную легкость актрисы.
Molecule 02 (фото: lagrande.com.ua/molecule-02)
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