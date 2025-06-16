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Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисы

Понедельник 16 июня 2025 16:30
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Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисы Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина поделилась своими любимыми ароматами - тройкой парфюмов, без которых не представляет своего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Топ-3 любимых парфюма Ксении Мишиной

BeauFort London Lignum Vitae

Этот аромат - настоящий вызов стандартам. Он сочетает сладковатые ноты древесины с металлическим оттенком и кожей, создавая эффект неожиданного тепла после бури.

Это парфюм для тех, кто не боится быть неловким, смелым и незабываемым. В выборе Мишиной этот аромат - воплощение внутренней силы.

Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисыBeauFort London Lignum Vitae (фото: facebook.com/beaufortlondon)

Hermès Galop d'Hermès (barenia)

Элегантный, кожаный, благородный. Barenia - это мягкая кожа с намеком на розу и апельсиновый цвет.

Очень интеллигентный и сдержанный аромат, в котором классика Hermès встречается с современной женственностью.

Этот выбор Ксении говорит о ее любви к утонченному минимализму с характером.

Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисыHermès Galop d'Hermès (фото: facebook.com/hashtag/hermes)

Molecule 02 (Escentric Molecules)

Универсальный, "чистый" аромат, адаптирующийся к коже и создающий эффект "вау" без чрезмерного присутствия.

Основа - амброксан, который дает нежное, кремовое тепло. Это аромат, который ощущается, но не навязывает себя.

Выбор, подчеркивающий естественность и притягательную легкость актрисы.

Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисыMolecule 02 (фото: lagrande.com.ua/molecule-02)

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