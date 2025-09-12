"Должны были ввести санкции, а получили Аляску": Сикорский раскритиковал действия Трампа в отношении РФ

Сикорский в выступлении на телеканале Fox News раскритиковал решение Трампа по РФ. Он отметил, что "трудно поверить", будто вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.

Ранее сам Трамп заявил журналистам, покидая Белый дом, что "это могла быть ошибка", дважды повторив эту фразу.

Министр Польши подчеркнул, что необходимо изменить расчеты Владимира Путина и убедить его, что завоевать Украину "за приемлемую цену" не удастся.

Для этого, по его словам, следует ввести более жесткие санкции и лишить Россию ресурсов для продолжения войны.

В резком комментарии относительно действий Трампа Сикорский отметил: "Мы должны были ввести санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы говорите, нападения усилились".