"Мали запровадити санкції, а отримали Аляску": Сікорський розкритикував дії Трампа щодо РФ

Сікорський у виступі на телеканалі Fox News розкритикував рішення Трампа щодо РФ. Він зазначив, що "важко повірити", ніби вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

Раніше сам Трамп заявив журналістам, покидаючи Білий дім, що "це могла бути помилка", двічі повторивши цю фразу.

Міністр Польщі підкреслив, що необхідно змінити розрахунки Володимира Путіна та переконати його, що завоювати Україну "за прийнятну ціну" не вдасться.

Для цього, за його словами, слід запровадити жорсткіші санкції та позбавити Росію ресурсів для продовження війни.

У різкому коментарі щодо дій Трампа Сікорський зазначив: "Ми мали запровадити санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви кажете, напади посилилися".