ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Мальдівах підтвердили перші випадки коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 18:36
На Мальдівах підтвердили перші випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Обидва інфікованих на даний момент знаходяться на карантині

На Мальдівах підтвердили перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raajje.

Як повідомляється, обидва інфікованих на цей час знаходяться на карантині в Фаруколхуфуші.

Також уряд тимчасово закрила на карантин три острови.

Нагадаємо, вчені з Китаю виявили, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вони провели дослідження, в якому взяли участь дві групи людей з коронавірусом. За даними вчених, у тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно.

Додамо, що у лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зингаретти діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Політик проведе деякий час на карантині у себе вдома.

Крім того, у ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

Також в Ісландії після виявлення випадків коронавіруса, було оголошено надзвичайний стан. Станом на 7 березня загальне число підтверджених випадків становить 43.

У ВООЗ підтвердили відправку місії в Україну через коронавірус Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом
Новини України МальдивыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся