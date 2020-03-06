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У ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення коронавірусу влітку

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 19:24
У ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення коронавірусу влітку
Ілюстративне фото (freepik)

За словами представника ВООЗ, вірус може зберегти здатність поширюватися

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) назвали помилковими надії на зникнення коронавірусу COVID-19 влітку. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана, вірус може зберегти здатність поширюватися.

"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу у різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що епідемія коронавіруса COVID-19 являє загрозу для кожної країни. Також у ВООЗ висловив стурбованість недостатньою підготовкою деяких країн до епідемії COVID-19.

Крім того, за прогнозами головного лікаря Англії Кріса Уітті, коронавірусом можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії. Він додав, що значна кількість випадків зараження вірусом Британія, можливо, побачить через шість тижнів.

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