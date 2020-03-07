Симптоми коронавірусу можуть змінюватися, - вчені

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У тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно

Вчені з Китаю виявили зміни в клінічних симптомах зараження коронавірусом COVID-19 у порівнянні з початком спалаху вірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Social Science Research Network.

За даними вчених, у тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно.

Дослідники розділили 89 пацієнтів Народної лікарні Уханського університету на дві групи. В першу - увійшов 31 людина, заражена з 16 по 22 січня, в другу - 58 осіб, хворих з 23 по 29 січня.

У більшості пацієнтів з першої групи спостерігалися висока температура, слабкість, біль у м'язах, а також відділення мокротиння і знижений рівень лімфоцитів. У інфікованих з другої групи ці симптоми були відсутні або були виражені слабше. Однак інші симптоми - кашель, нудота, діарея і тяжкість у грудях - у пацієнтів з обох груп відрізнялися незначно.

Вчені прийшли до висновку, що коронавірус нового типу може поступово видозмінитися вірус, схожий на грип.

При цьому вчені відзначили, що вірус може не проявляти себе в організмі досить тривалий час.

Нагадаємо, станом на 6 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тис. осіб. При цьому більшість випадків інфікування було зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).