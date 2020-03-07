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Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом

Новини » Політика     07.03.2020 - 16:49
Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Спецзакон передбачає, що хворі, а також особи з підозрою на наявність коронавірусу в організмі можуть підлягати додатковій госпіталізації

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

За його словами, у законі закріплені швидкі та ефективні міри на випадок нових випадків коронавірусу у Польщі.

"Я підписав його найшвидше, як це було можливо, і маю надію, що вже найближчими днями цей закон уможливить дії директорів лікарень, старост, маршалків - усіх тих, хто відповідає за лікарні, аби ми були ще більш підготовленими і могли ще швидше та ефективніше реагувати, якби у нас були підтверджені чергові випадки захворювання на коронавірус", - заявив Дуда.

Спецзакон про коронавірус передбачає, зокрема, що хворі, а також особи з підозрою на наявність коронавірусу в організмі можуть підлягати додатковій госпіталізації. Крім того, працедавець з метою протидії поширенню коронавірусу може доручити підлеглому працювати з дому.

На випадок закриття ясел, дитсадка або школи передбачається виплата батькам або опікунам додаткової фінансової допомоги на догляд за дітьми (на термін не більш ніж 14 днів).

Президент Польщі також заявив про призначення приблизно 3 млрд злотих на профілактичні дії у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу.

На цей час у Польщі підтверджено п'ять випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, вчені з Китаю виявили, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вони провели дослідження, в якому взяли участь дві групи людей з коронавірусом. За даними вчених, у тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно.

Додамо, що у лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Політик проведе деякий час на карантині у себе вдома.

У Китаї розробили метод швидкого виявлення коронавірусу У лідера Демократичної партії Італії діагностували коронавірус
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