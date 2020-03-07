Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом

Спецзакон передбачає, що хворі, а також особи з підозрою на наявність коронавірусу в організмі можуть підлягати додатковій госпіталізації
Президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.
За його словами, у законі закріплені швидкі та ефективні міри на випадок нових випадків коронавірусу у Польщі.
"Я підписав його найшвидше, як це було можливо, і маю надію, що вже найближчими днями цей закон уможливить дії директорів лікарень, старост, маршалків - усіх тих, хто відповідає за лікарні, аби ми були ще більш підготовленими і могли ще швидше та ефективніше реагувати, якби у нас були підтверджені чергові випадки захворювання на коронавірус", - заявив Дуда.
Спецзакон про коронавірус передбачає, зокрема, що хворі, а також особи з підозрою на наявність коронавірусу в організмі можуть підлягати додатковій госпіталізації. Крім того, працедавець з метою протидії поширенню коронавірусу може доручити підлеглому працювати з дому.
На випадок закриття ясел, дитсадка або школи передбачається виплата батькам або опікунам додаткової фінансової допомоги на догляд за дітьми (на термін не більш ніж 14 днів).
На цей час у Польщі підтверджено п'ять випадків інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, вчені з Китаю виявили, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вони провели дослідження, в якому взяли участь дві групи людей з коронавірусом. За даними вчених, у тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно.
Додамо, що у лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Політик проведе деякий час на карантині у себе вдома.