На Мальдивах подтвердили первые случаи коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Оба инфицированных на данный момент находятся на карантине

На Мальдивах подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Raajje.

Как сообщается, оба инфицированных на данный момент находятся на карантине в Фаруколхуфуши.

Также правительство временно закрыло на карантин т ри острова.

Напомним, ученые из Китая обнаружили, что симптомы коронавируса могут меняться. Они провели исследование, в котором приняли участие две группы людей с коронавирусом. По данным ученых, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Добавим, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.

Кроме того, в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Также в Исландии после выявления случаев коронавируса, было объявлено чрезвычайное положение. По состоянию на 7 марта общее число подтвержденных случаев составляет 43.