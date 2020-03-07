ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Мальдивах подтвердили первые случаи коронавируса

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 18:36
На Мальдивах подтвердили первые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Оба инфицированных на данный момент находятся на карантине

На Мальдивах подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Raajje.

Как сообщается, оба инфицированных на данный момент находятся на карантине в Фаруколхуфуши.

Также правительство временно закрыло на карантин три острова.

Напомним, ученые из Китая обнаружили, что симптомы коронавируса могут меняться. Они провели исследование, в котором приняли участие две группы людей с коронавирусом. По данным ученых, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Добавим, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.

Кроме того, в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Также в Исландии после выявления случаев коронавируса, было объявлено чрезвычайное положение. По состоянию на 7 марта общее число подтвержденных случаев составляет 43.

В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса Дуда подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом
Новости Украины МальдивыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь