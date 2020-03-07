В Ісландії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

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В Ісландії підтвердили шість нових випадків зараження, два з них заразилися вірусом на території країни

В Ісландії оголосили надзвичайний стан після того, як двоє людей заразилися коронавірусом COVID-19 на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iceland Monitor.

6 березня в Ісландії підтвердили шість нових випадків захворювання коронавірусом, в результаті чого загальне число підтверджених випадків склало 43. Двоє з них заразилися в Ісландії. Це перший випадок зараження вірусом на території країни, всі інші - зафіксовані у тих, хто побував в Італії і Австрії.

"У світлі цієї інформації.. нині планується підняти рівень готовності Департаменту цивільного захисту і управління надзвичайними ситуаціями до надзвичайного стану", - заявив головний епідеміолог Ісландії Орольфур Гуднасон.

Надзвичайний стан серйозним чином не вплине на громадськість.

"Заборона на публічні зібрання, ймовірно, є одним з найбільш ефективних інструментів, які ми маємо в нашому арсеналі, щоб уповільнити поширення вірусу, і ми повинні застосовувати його правильно і максимально ефективно ",- заявив головний суперінтендант Видир Рейниссон.

Нагадаємо, станом на 6 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тис. осіб. При цьому більшість випадків інфікування було зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).

Раніше у ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.