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У лідера Демократичної партії Італії діагностували коронавірус

Новини » Політика     07.03.2020 - 14:34
У лідера Демократичної партії Італії діагностували коронавірус
Фото: Нікола Зингаретти (twitter.com/nzingaretti)

Нікола Зінгаретті повідомив, що деякий час буде працювати з дому

У лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blog Sicilia.

За словами Зінгаретті, він проведе деякий час на карантині у себе вдома, звідки буде виконувати частину своєї політичної роботи.

"Лікарі сказали мені, що у мене позитивний результат на COVID-19. Зі мною все добре, але мені доведеться залишитися вдома на наступні кілька днів. Звідси я продовжу стежити за роботою, яку належить зробити", - заявив політик.

Раніше ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

Додамо, що президент Естонії Керсті Кальюлайд після повернення зі Сполучених Штатів здала аналізи на коронавірус COVID-19. При цьому наголошується, що Кальюлайд відмовилася від участі в заходах, присвячених річниці Конгресу Естонії з метою попередження можливості поширення коронавіруса.

Крім того, в Ісландії після виявлення випадків коронавіруса, було оголошено надзвичайний стан. Станом на 7 березня загальне число підтверджених випадків становить 43.

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