RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Макрона анонсировали новое заседание "коалиции желающих" и назвали дату

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "коалиции желающих", которая рассматривает отправку контингента в Украину, проведут новое заседание в честь 4 годовщины российского полномасштабного вторжения.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Европейские государства могут развернуть в Украине до 15 тысяч солдат, - СМИ

Как отметили в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон будет председательствовать на видеоконференции "коалиции желающих", которая пройдет 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. 

При этом премьер Британии Кир Стармер будет сопредседательствовать на заседании. 

"Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" (Coalition of the Willing) - это объединение более 30 стран, созданное в начале 2025 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

Главной целью группы является разработка и предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, которые будут действовать после завершения активных боевых действий или подписания соглашения о прекращении огня.

Участники коалиции готовят план развертывания в Украине сил поддержки. Речь идет об иностранном контингенте, который не будет участвовать в боях на линии фронта, а будет заниматься охраной критической инфраструктуры, разминированием, обучением ВСУ и контролем воздушного пространства.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, размещение иностранного контингента в Украине возможно сразу же после подписания мирной сделки между Киевом и Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияВеликобританияЭммануэль МакронКир СтармерПомощь УкраинеВойна в Украине