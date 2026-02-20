У Макрона анонсировали новое заседание "коалиции желающих" и назвали дату

"Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" (Coalition of the Willing) - это объединение более 30 стран, созданное в начале 2025 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

Главной целью группы является разработка и предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, которые будут действовать после завершения активных боевых действий или подписания соглашения о прекращении огня.

Участники коалиции готовят план развертывания в Украине сил поддержки. Речь идет об иностранном контингенте, который не будет участвовать в боях на линии фронта, а будет заниматься охраной критической инфраструктуры, разминированием, обучением ВСУ и контролем воздушного пространства.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, размещение иностранного контингента в Украине возможно сразу же после подписания мирной сделки между Киевом и Москвой.