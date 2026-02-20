У Макрона анонсували нове засідання "коаліції охочих" і назвали дату

"Коаліція охочих"

"Коаліція охочих" (Coalition of the Willing) - це об'єднання понад 30 країн, створене на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера.

Головною метою групи є розробка та надання Україні довгострокових гарантій безпеки, які діятимуть після завершення активних бойових дій або підписання угоди про припинення вогню.

Учасники коаліції готують план розгортання в Україні сил підтримки. Йдеться про іноземний контингент, який не братиме участі в боях на лінії фронту, а займатиметься охороною критичної інфраструктури, розмінуванням, навчанням ЗСУ та контролем повітряного простору.

Як зазначав президент Франції Еммануель Макрон, розміщення іноземного контингенту в Україні можливе одразу ж після підписання мирної угоди між Києвом і Москвою.