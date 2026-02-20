ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Макрона анонсировали новое заседание "коалиции желающих" и назвали дату

Париж, Пятница 20 февраля 2026 17:34
UA EN RU
У Макрона анонсировали новое заседание "коалиции желающих" и назвали дату Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "коалиции желающих", которая рассматривает отправку контингента в Украину, проведут новое заседание в честь 4 годовщины российского полномасштабного вторжения.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Европейские государства могут развернуть в Украине до 15 тысяч солдат, - СМИ

Как отметили в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон будет председательствовать на видеоконференции "коалиции желающих", которая пройдет 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом премьер Британии Кир Стармер будет сопредседательствовать на заседании.

"Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" (Coalition of the Willing) - это объединение более 30 стран, созданное в начале 2025 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

Главной целью группы является разработка и предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, которые будут действовать после завершения активных боевых действий или подписания соглашения о прекращении огня.

Участники коалиции готовят план развертывания в Украине сил поддержки. Речь идет об иностранном контингенте, который не будет участвовать в боях на линии фронта, а будет заниматься охраной критической инфраструктуры, разминированием, обучением ВСУ и контролем воздушного пространства.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, размещение иностранного контингента в Украине возможно сразу же после подписания мирной сделки между Киевом и Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Великобритания Эммануэль Макрон Кир Стармер Помощь Украине Война в Украине
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"