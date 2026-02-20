У Макрона анонсировали новое заседание "коалиции желающих" и назвали дату

Страны "коалиции желающих", которая рассматривает отправку контингента в Украину, проведут новое заседание в честь 4 годовщины российского полномасштабного вторжения.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

При этом премьер Британии Кир Стармер будет сопредседательствовать на заседании.

Как отметили в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон будет председательствовать на видеоконференции "коалиции желающих", которая пройдет 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

"Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" (Coalition of the Willing) - это объединение более 30 стран, созданное в начале 2025 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

Главной целью группы является разработка и предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, которые будут действовать после завершения активных боевых действий или подписания соглашения о прекращении огня.

Участники коалиции готовят план развертывания в Украине сил поддержки. Речь идет об иностранном контингенте, который не будет участвовать в боях на линии фронта, а будет заниматься охраной критической инфраструктуры, разминированием, обучением ВСУ и контролем воздушного пространства.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, размещение иностранного контингента в Украине возможно сразу же после подписания мирной сделки между Киевом и Москвой.