Макрон предал Мерца, и за это ему придется заплатить цену, - Financial Times

Издание напомнило, что Мерц был одним из главных сторонников и лоббистов идеи использовать для поддержки Украины 210 миллиардов евро замороженных активов России. Однако Макрон публично хранил тишину по этому вопросу, хотя Берлин рассчитывал на поддержку со стороны Парижа.

Частно команда Макрона транслировала стандартные отговорки противников использования активов, в том числе так называемые "опасения" относительно так называемой "законности" использования активов агрессора.

В конце концов закончилось это предсказуемо - в последний момент Франция неожиданно стала на сторону Бельгии, Италии и других противников идеи забрать активы России.

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить цену. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать Мелони (премьер-министр Италии Джорджа Мелони, - ред.)", - пояснил изданию один из источников.

Ненадежный союзник

Ситуация с российскими активами привела к тому, что сейчас в Евросоюзе есть инициативная Германия и Франция, которая медлит с важными решениями. Мерц уверенно действует в интересах Украины и Европы, тогда как Макрон опасается решительных действий, поскольку Франция имеет большой государственный долг, а в стране царит политическая нестабильность.

Таким образом, "роли" в ЕС кардинально поменялись, поскольку раньше Германию считали "тормозом" Европы, а Францию - ее "локомотивом". Мерц начал реализацию ряда позиций, за которые Париж когда-то выступал на словах - в том числе европейскую стратегическую автономию, преимущество "покупай европейское" в оборонных закупках и усиленную защиту единого рынка от недобросовестной конкуренции.

Но Франция, судя по всему, испугалась собственных идей и сама отступает от этих принципов, а заодно и принципов сильной Европы.

"В некотором смысле ЕС никогда не был таким французским - принимая промышленную политику, политику безопасности, в значительной степени благодаря Макрону. Но в Брюсселе растет ощущение, что Франция отдает приоритет национальным интересам над интересами ЕС... Старая пословица о том, что "Франция - это все слова, слова, слова, слова, никаких действий", возвращается", - отметила в комментарии изданию одна из экспертов.