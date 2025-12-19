Кредит для Украины обойдется ЕС в 3 млрд евро ежегодных процентов, - Politico

Лидеры Европейского Союза согласились финансировать поддержку Украины через общий долг, а не за счет замороженных российских активов. Это означает, что налогоплательщики ЕС ежегодно будут платить миллиардные проценты, чтобы обеспечить стабильность украинского бюджета и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

На саммите в Брюсселе страны ЕС договорились привлечь 90 млрд евро общего долга в течение 2026-2027 годов для поддержки Украины в войне против России.

По оценкам высокопоставленных чиновников Европейской комиссии, это решение обойдется бюджету ЕС в около 3 млрд евро ежегодно только на выплату процентов, начиная с 2028 года.

Средства должны гарантировать, что военный и государственный бюджет Украины не иссякнет уже весной, ведь в 2026 году Киев ожидает бюджетный дефицит в более 70 млрд евро.

Первые выплаты стартуют раньше - в 2027 году проценты по долгу будут стоить около 1 млрд евро.

Важно, что Украина не обязана возвращать сам кредит до тех пор, пока Россия не завершит войну и не выплатит репарации. Если этого не произойдет, ЕС может пролонгировать долг на неопределенный срок или же вернуться к идее использования замороженных активов РФ.

Не все страны блока будут участвовать в распределении долговой нагрузки. Чехия, Венгрия и Словакия отказались участвовать финансово, но согласились не блокировать решение. Для этого Еврокомиссия предложит механизм усиленного сотрудничества, который позволит 24 странам действовать без консенсуса всех членов.

Финансовая поддержка Украины

Ранее ЕС пытался согласовать использование замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, однако инициатива натолкнулась на серьезное сопротивление.

Бельгия выступила против такого подхода, ведь большинство активов хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear.

Именно позиция бельгийского правительства, в частности премьер-министра Барта де Вевера, который требовал неограниченных гарантий от потенциальных рисков, заставила европейских лидеров искать альтернативу - совместное заимствование.

Решение принято на фоне заявлений российского диктатора Путина о намерении продолжать войну, что делает финансовую поддержку Украины критически важной для ее устойчивости уже на пятом году полномасштабного противостояния.

Таким образом, ЕС фактически признал, что помощь Украине - это долгосрочное финансовое обязательство, за которое придется платить уже сейчас.