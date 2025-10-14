Макрон не намерен уходить в отставку из-за политического кризиса во Франции, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отказывается уходить в отставку даже несмотря на угрозу распада четвертого правительства за последние 16 месяцев из-за вотума недоверия со стороны правых и левых оппозиционных политсил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

В своей первой реакции на требования оппонентов и некоторых членов собственного центристского блока о его отставке, Макрон возложил вину за самый глубокий политический кризис во Франции с 1950-х годов на ссоры между партиями и президентские амбиции других политиков.

Выступая в Шарм-эш-Шейхе (Египет), где он участвовал в "Саммите мира" по урегулированию ситуации в Секторе Газа, Макрон дистанцировался от политических потрясений, с которыми пытается разобраться Себастьян Лекорню, - 39-летний близкий соратник, которого он в пятницу, 10 октября, повторно назначил на должность премьер-министра.

Президент заявил, что его обязанность перед избирателями, которые непосредственно избрали его главой государства в 2017 и 2022 годах, заключается в обеспечении стабильности до завершения его каденции в апреле 2027 года.

"Никогда не забывайте, что мандат, который французский народ предоставляет президенту, - это служить, служить и служить, и давать ответы на вопросы, которые беспокоят французов в повседневной жизни. Это единственное, что имеет значение. Остальное - дело правительства", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что "полную ответственность за этот хаос" несут политические силы, которые вызвали дестабилизацию Себастьяна Лекорню.

Политическая турбулентность

Как пишет The Times, согласно опросам, оппозиция, аналитики и большинство граждан возлагают вину за нынешнюю политическую турбулентность именно на 47-летнего Макрона.

Она началась после того, как в июне 2024 года президент объявил досрочные парламентские выборы, пытаясь заблокировать рост влияния ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Левоцентристский альянс получил наибольшее количество мест, однако Макрон сформировал правительство из представителей собственного центристского лагеря и союзников из правоцентристов.

Повторное назначение Лекорню произошло после провала его первой попытки сформировать правительство. Это решение расценили как отчаянную попытку президента сохранить контроль над правительством, пока истекает срок представления в парламент проекта бюджета на 2026 год.

В редакционной статье в понедельник газета Le Monde отметила: "Настаивая на назначении одного из своих ближайших соратников, опираясь на все более узкую политическую базу, глава государства рискует превратить этот масштабный политический кризис в длительное блокирование работы институтов, а затем - в конституционный кризис".

Проводя свое первое заседание правительства в понедельник, Лекорню заявил, что его "единственная миссия - преодолеть политический кризис". Его новый кабинет включает больше союзников Макрона, чем предыдущий, неудачный состав, или два предыдущих правительства, которые возглавляли Мишель Барнье и Франсуа Байру.

Во вторник, 14 октября, Лекорню должен представить свою программу в Национальном собрании, а также бюджет, направленный на сокращение стремительного дефицита страны.

Демарш Ле Пен

Тем временем "Национальное объединение" Ле Пен, крупнейшая отдельная партия в парламенте, и радикальная левая партия "Непокорная Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном, внесли вотумы недоверия, голосование за которые, вероятно, состоится в среду или четверг. Их объединение может отставить новое правительство в случае присоединения социалистов.

В обмен на воздержание от голосования, Социалистическая партия, которая имеет 12% мест в парламенте, требует от Лекорню остановить пенсионную реформу, которую правительство Макрона протолкнуло в 2023 году вопреки мощному общественному и политическому сопротивлению. Лекорню предложил отложить ее реализацию до выборов 2027 года.

Эта уступка левым вызвала демарш министра внутренних дел и лидера республиканцев - 64-летнего Бруно Ретайо, который вывел свою партию из правительственной коалиции.

Однако его решение не поддержали шестеро однопартийцев, которые остались в новом составе кабинета. Среди них 59-летняя министр культуры Рашида Дати, кандидат от республиканцев на пост мэра Парижа на выборах следующей весной.

Марин Ле Пен заявила, что у Макрона нет другого выбора, кроме как объявить новые парламентские выборы, победу на которых она прогнозирует своей партии. Она подчеркнула, что правительство должен возглавить председатель партии и ее политический протеже Жордан Барделла.

"Президент должен как можно скорее объявить роспуск Национального собрания, чтобы дать французам возможность высказаться и выбрать новое большинство, которое, без сомнения, возглавит Жордан Барделла", - сказала Ле Пен.

Она хочет, чтобы 30-летний Барделла возглавил правительство, пока сама готовится к своей четвертой президентской кампании.

"Макрон рассчитывает, что страх социалистов перед политическим уничтожением в случае новых выборов, удержит их от окончательного удара по очередному хрупкому правительству", - подытожило издание.