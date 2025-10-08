В парламенте Франции отклонили резолюцию, которая должна была бы начать импичмент Макрона
Бюро Национальной ассамблеи Франции, управляющей работой парламента, отклонило резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона, поданную партией "Непокорная Франция".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, резолюцию подписали 104 парламентария левых сил, включая часть депутатов от парламентских групп "Экологическая и социальная" и "Социалисты и родственные".
Однако во время голосования члены бюро разделились: пять голосов за, 10 - против и пять - воздержались.
Вице-президенты парламента от партии "Непокорная Франция" Надеж Абоманголи и Клеманс Гетте ожидаемо поддержали рассмотрение резолюции. Их позицию разделили депутаты от "экологистов" и "социалистов".
Представители правящей коалиции проголосовали против, а ультраправое "Национальное объединение" воздержалось. Таким образом, решение Бюро фактически остановило продвижение резолюции - она не попадет ни в Комиссию по законам, ни в зал Национальной ассамблеи для обсуждения.
Парламентский кризис во Франции
Ранее мы писали, что Себастьен Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции. Это произошло меньше чем через месяц после его назначения.
Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру.
Это решение было поддержано 194 депутатами из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эммануэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.
Подробно о том, почему предыдущее правительство Франции отправили в отставку можно узнать в материале РБК-Украина.