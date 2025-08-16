Макрон заявил о встрече "коалиции решительных" после переговоров Трампа и Путина

Об этом заявил Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х .

Макрон провел координационную встречу с президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

По словам Макрона, стороны подтвердили, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока Россия ведет агрессивную войну.

Он подчеркнул, что любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности, а Соединенные Штаты выразили готовность внести свой вклад в этот процесс.

Французский президент также отметил, что важно учитывать уроки прошлых десятилетий, когда Россия не выполняла собственных обязательств.

"Мы будем сотрудничать с ними и со всеми нашими партнерами в "коалиции решительных", с которыми мы снова встретимся вскоре, чтобы достичь конкретного прогресса", - заявил он.

Макрон подчеркнул, что Франция остается решительной в поддержке Украины и выступает за мир, который будет гарантировать ее права и безопасность.