Макрон заявив про зустріч "коаліції рішучих" після переговорів Трампа і Путіна

Про це заявив Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х .

Макрон підкреслив, що Франція залишається рішучою у підтримці України та виступає за мир, який гарантуватиме її права та безпеку.

"Ми будемо співпрацювати з ними та з усіма нашими партнерами в "коаліції рішучих", з якими ми знову зустрінемося незабаром, щоб досягти конкретного прогресу", - заявив віню

Французький президент також зазначив, що важливо враховувати уроки минулих десятиліть, коли Росія не виконувала власних зобов’язань.

Він наголосив, що будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки, а Сполучені Штати висловили готовність зробити свій внесок у цей процес.

Макрон провів координаційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами після переговорів Трампа з Путіним на Алясці.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Увечері 15 серпня в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним. Основна увага була зосереджена на війні в Україні, проте досягти домовленості про припинення бойових дій сторонам не вдалося.

Сам Трамп заявив, що подальший прогрес залежить від президента Володимира Зеленського, який має ухвалити рішення щодо можливості укладання прямої угоди з Росією. Він також не виключив проведення тристороннього саміту за участі США, України та РФ.

Американський сенатор Ліндсі Грем висловив упевненість, що така зустріч могла б стати шансом для завершення війни до Різдва.

За даними джерел РБК-Україна, під час перемовин сторони попередньо узгодили лише окремі обмеження у повітряному просторі. Водночас Володимир Путін відмовився від негайного перемир’я та наполягав на реалізації власних політичних умов.

Окремим блоком обговорювалися безпекові гарантії для України.

Як повідомив європейський дипломат, США запропонували модель "аналог статті 5 НАТО", проте без формальної участі Альянсу. Пропозиція передбачала колективну відповідь Європи та США у випадку нової агресії проти України.