Макрон заявив, що допоможе Греції боротися з потоком біженців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції сжерживать потік мігрантів з Сирії. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Він висловив "повну солідарність" з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони Євросоюзу.

"Франція готова внести свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарного та міграційного кризи", - заявив Макрон.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель висловив повну підтримку зусиллям Греції з охорони кордону Євросоюзу від проникнення мігрантів з Туреччини і 3 березня пообіцяв особисто відвідати кордон Туреччини та Греції.

Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що понад 100 тисяч біженців перетнули кордон Туреччини з Європейським союзом після того, як Анкара прийняла рішення відкрити її для них. Грецькі поліцейські застосували проти мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Туреччини, важкі водомети і сльозогінний газ. Інцидент стався в неділю, 1 березня. Біженці закидали загони поліції камінням та іншими предметами.