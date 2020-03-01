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Глава Євроради відвідає кордон Греції і Туреччини, куди Анкара підвозить біженців

Новини » Політика     01.03.2020 - 22:24
Глава Євроради відвідає кордон Греції і Туреччини, куди Анкара підвозить біженців
Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)

Шарль Мішель відвідає кордон Греції і Туреччині 3 березня

Голова Європейської ради Шарль Мішель висловив повну підтримку зусиллям Греції з охорони кордону Євросоюзу від проникнення мігрантів з Туреччини і пообіцяв у 3 березня особисто відвідати кордон Туреччини і Греції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"Повністю підтримую зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС. Уважно стежу за ситуацією на місці. У вівторок я має намір відвідати кордон Греції та Туреччини з прем'єр-міністром Греції Кіріакос Міцотакіс", - написав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Рада Європейського союзу на рівні глав МЗС у найближчі дні проведе екстрене засідання по Ідліб, яке скликано у відповідь на запит Греції.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що понад 100 тисяч біженців перетнули кордон Туреччини з Європейським союзом після того, як Анкара прийняла рішення відкрити її для них.

Грецькі поліцейські застосували проти мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Туреччини, важкі водомети і сльозогінний газ. Інцидент стався в неділю, 1 березня. Біженці закидали загони поліції камінням та іншими предметами.

У Туреччині заявили, що понад 100 тисяч біженців перетнули кордон з ЄС Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрену зустріч по Ідлібу
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