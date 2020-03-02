Макрон заявил, что поможет Греции бороться с потоком беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции сжерживать поток мигрантов из Сирии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Он выразил "полную солидарность" с Грецией и Болгарией, которые пытаются сдержать поток сирийских беженцев после того, как Турция открыла для них границы Евросоюза.

"Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы оказать им быструю помощь и защитить границы. Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заявил Макрон.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Евросоюза от проникновения мигрантов из Турции и пообещал 3 марта лично посетить границу Турции и Греции.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что свыше 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Европейским союзом после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них. Греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.