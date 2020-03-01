У Туреччині заявили, що понад 100 тисяч біженців перетнули кордон з ЄС

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Число біженців, які покинули Туреччину, становить 100 577 осіб

Понад 100 тисяч біженців перетнули кордон Туреччини з Європейським союзом після того, як Анкара прийняла рішення відкрити її для них. Про це повідомив у неділю міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в Twitter.

"Станом на 19:40, число біженців, які покинули нашу країну через Едірне, становить 100 577 осіб", - написав він.

Нагадаємо, грецькі поліцейські застосували проти мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Туреччини, важкі водомети і сльозогінний газ. Інцидент стався в неділю, 1 березня. Біженці закидали загони поліції камінням та іншими предметами.

В ході зіткнення на прикордонному переході на річці Еврос, закритому з 28 лютого, один поліцейський отримав поранення. За даними міністерства міграції в Афінах, лише на цьому переході прикордонники не пропустили на територію країни майже 10 тисяч мігрантів.

Раніше глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що кордон в прилеглій до Греції і Болгарії провінції Едірне перетнули 76 358 осіб. У зв'язку з цим грецький МЗС звинуватив Анкару в цілеспрямованої дезінформації.