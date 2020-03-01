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У Греції заявили про загрозу нацбезпеці через мігрантів

Новини » Політика     01.03.2020 - 22:49
У Греції заявили про загрозу нацбезпеці через мігрантів
Ілюстративне фото (facebook.com unitednationshumanrights)

У Греції заявили, що тисячі мігрантів, які скупчуються біля кордону, серйозно загрожують країні

У Греції заявили, що ситуація з мігрантами на кордоні з Туреччиною загрожує національній безпеці країни. Про це заявив офіційний представник грецького уряду Стеліос Петсас, передає Reuters.

Він повідомив, що тисячі мігрантів, які скупчуються біля кордону, серйозно загрожують країні. Також Петсас звинуватив Туреччину в тому, що вона заохочує спроби мігрантів проникнути в Європейський союз.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Рада Європейського союзу на рівні глав МЗС у найближчі дні проведе екстрене засідання по Ідліб, яке скликано у відповідь на запит Греції.

Крім того, голова Європейської ради Шарль Мішель висловив повну підтримку зусиллям Греції з охорони кордону Євросоюзу від проникнення мігрантів з Туреччини і пообіцяв у 3 березня особисто відвідати кордон Туреччини і Греції.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що понад 100 тисяч біженців перетнули кордон Туреччини з Європейським союзом після того, як Анкара прийняла рішення відкрити її для них. Грецькі поліцейські застосували проти мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Туреччини, важкі водомети і сльозогінний газ. Інцидент стався в неділю, 1 березня. Біженці закидали загони поліції камінням та іншими предметами.

У Туреччині заявили, що понад 100 тисяч біженців перетнули кордон з ЄС Греція не впустила 10 тисяч мігрантів з Туреччини
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