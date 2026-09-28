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Попали в АЗС и офисное здание: что известно об атаке дронов на Киев

06:52 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Попали в АЗС и офисное здание: что известно об атаке дронов на Киев Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Утром 28 сентября беспилотники атаковали Киев. Попадание зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах, повреждены автозаправочная станция и офисное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко.

По предварительной информации КМВА, в Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждены АЗС. Кличко уточнил, что обломки зацепили колонки заправки, возник пожар. Экстренные службы работают на месте.

В Шевченковском районе, по сообщению КМВА, после атаки дрона повреждено офисное здание.

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