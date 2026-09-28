Попали в АЗС и офисное здание: что известно об атаке дронов на Киев

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Утром 28 сентября беспилотники атаковали Киев. Попадание зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах, повреждены автозаправочная станция и офисное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко.