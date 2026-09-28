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Число погибших в результате удара РФ по зданию НАН в Киеве возросло

22:38 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Число погибших в результате удара РФ по зданию НАН в Киеве возросло Фото: аварийно-спасательные работы на месте удара (ГСЧС)
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Число погибших в результате российского удара по зданию Национальной академии наук в Киеве возросло до 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и ГСЧС.

"В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы во время аварийно-спасательных работ деблокировали тело еще одного погибшего", - рассказал он.

Таким образом, в результате вражеского удара по зданию НАН Украины погибли два человека.

В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте российского удара завершены.

Фото: аварийно-спасательные работы на месте удара (ГСЧС)

Напомним, сегодня российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук в центре Киева.

На событие отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил о спасательной операции, тушении пожара и поиске людей, которые могли находиться внутри. Президент также пообещал ответ для страны-агрессора.

Кроме того, в здании НАН Украины погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. Он сообщил, что на момент удара находился на работе и получил легкую травму.

Отметим, сегодня утром российские беспилотники ударили по Киеву. В результате обстрела были повреждены объекты в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности АЗС и офисное здание.

РБК-Украина также писало, что россияне ударили по медицинскому центру "Добробут" в Киеве. В результате вражеских обстрелов есть раненые, медицинский центр временно остановит работу.

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