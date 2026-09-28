РФ ударила по зданию НАН в центре Киева, есть жертвы: все подробности

Российский беспилотник в понедельник, 28 сентября, попал в Национальную академию наук в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ", сообщение главы Шевченковской РГА Александра Сазановича и сообщение руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

В прессслужбе НАНУ рассказали "Укринформу", что состоялся "прямой прилет российского дрона в здание НАН", расположенное в центре столицы.

"Нахожусь на месте поражения в Шевченковском районе. К сожалению, есть травмированные и погибшие. На месте работают все экстренные и соответствующие службы", - сообщил Сазанович.

Он также призвал местных жителей не приближаться к месту "прилета" и не мешать работе служб.

Фото: последствия удара по НАН (Сазанович)

"Академия наук, центр Киева, какая идиотская война", - отметил Коваленко.

Обновлено в 14:35

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских окупантов по зданию Национальной академии наук.

"Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы привлечены. Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре - бизнес-центр, в других городах и регионах - тоже гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие…", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия обязательно получит ответ на это.

"Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия", - заявил он.

Обновлено в 14:47

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о перекрытии движения транспорта по улице Владимирской (от перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого до перекрестка с бульваром Тараса Шевченко).