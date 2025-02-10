Макрон предостерег США от торговой войны с Европой

Введение Соединенными Штатами Америки (США) таможенных пошлин в отношении товаров из Европейского союза (ЕС) может навредить американской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью для CNN.

"Европа - это ваш союзник, поэтому если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей (ввозными, - ред.) пошлинами ", - подчеркнул президент.

По словам Макрона, Вашингтону вместо развязывания торговой войны с ЕС лучше сосредоточиться на других вопросах , например, противостоянии Китаю, кризисе на Ближнем Востоке или полномасштабной войне на территории Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Дональд Трамп, как пишут Западные СМИ, намерен ввести 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в страну, что ставит под угрозу связи с некоторыми крупнейшими торговыми партнерами Америки.

В начале февраля республиканец подписал указ о введении 25% тарифов на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10% пошлин на товары из Китая. Впрочем, позже он отложил решение по Мексике и Канаде до марта.

В частности 8 февраля подписал указ об отсрочке введения пошлин на дешевые посылки из Китая.

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