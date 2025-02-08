Трамп отложил тарифы на дешевые посылки из Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке тарифов на товары из Китая. Указ временно запрещает облагать новыми пошлинами дешевые посылки из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Указ, который Трамп подписал в среду, 5 февраля, внес изменения в первоначальный указ по Китаю, чтобы позволить режиму de minimis действовать до тех пор, пока Министерство торговли не введет системы для оперативной обработки и сбора тарифных поступлений от товаров, которые потеряли свою стоимость.

Как сообщается, положение о минимальных пошлинах использовалось как лазейка для доставки фентанила и других химических веществ, и основное внимание в тарифах Трампа в отношении Китая было сосредоточено на борьбе с цепочкой поставок синтетических опиоидов.

Источник The Hill сообщил, что указ Трампа не будет долгосрочным, а является временным решением для борьбы с посылками из Китая.