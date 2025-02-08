ua en ru
Сб, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп отложил тарифы на дешевые посылки из Китая

Суббота 08 февраля 2025 09:00
UA EN RU
Трамп отложил тарифы на дешевые посылки из Китая Фото: Трамп отсрочил тарифы на дешевые посылки из Китая (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке тарифов на товары из Китая. Указ временно запрещает облагать новыми пошлинами дешевые посылки из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Указ, который Трамп подписал в среду, 5 февраля, внес изменения в первоначальный указ по Китаю, чтобы позволить режиму de minimis действовать до тех пор, пока Министерство торговли не введет системы для оперативной обработки и сбора тарифных поступлений от товаров, которые потеряли свою стоимость.

Как сообщается, положение о минимальных пошлинах использовалось как лазейка для доставки фентанила и других химических веществ, и основное внимание в тарифах Трампа в отношении Китая было сосредоточено на борьбе с цепочкой поставок синтетических опиоидов.

Источник The Hill сообщил, что указ Трампа не будет долгосрочным, а является временным решением для борьбы с посылками из Китая.

Порог de minimis - это значение, установленное страной для применения ставок таможенных пошлин и налогов к импортируемым товарам. De minimis относится к минимальной стоимости товаров, ниже которой таможня не взимает пошлины и налоги.

Тарифы в отношении Китая

В начале февраля США объявили о новых пошлинах в отношении товаров из Канады, Мексики. Также Трамп угрожает пошлинами Евросоюзу.

В ответ на введение администрацией Трампа 10%-х пошлин на китайский импорт в США Пекин объявил о введении пошлин на некоторые виды американского импорта, включая топливо. Однако эти меры были отложены.

Подробнее о торговой войне читайте в материале РБК-Украина "Трамп начал новую торговую войну: какими будут последствия для мира и Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Тарифы
NEWS
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов