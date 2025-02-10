Трамп анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия в США: кого они коснутся

Президент США Дональд Трамп намерен ввести 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в страну. Таким образом глава Белого дома ставит под угрозу связи с некоторыми крупнейшими торговыми партнерами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам президента, тарифы будут применяться к импорту этих металлов в США изо всех стран. Отвечая на вопрос журналистов на борту №1, подпадут ли под ограничения Мексика и Канада, он сказал, что пошлины будут касаться "всех" и не уточнил, когда они вступят в силу.

Кроме того, Трамп заявил, что на этой неделе объявит об ответных тарифах на страны, которые облагают налогом импорт из США. По его словам, они вступят в силу "почти сразу" после объявления.

Издание отмечает, что такие шаги президента являются последними в череде угроз о введении тарифов в отношении отдельных стран и отдельных секторов.

Однако непонятно, доведет ли Трамп свои угрозы до конца - ранее он объявил, а после приостановил введение тарифов против Канады и Мексики, хотя продолжает процедуру введения пошлин против Китая.

Какие страны могут подпасть под ограничения

Соединенные Штаты полагаются на импорт алюминия, преимущественно из Канады, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая, чтобы удовлетворить большую часть своего спроса. Импорт стали составляет меньшую часть потребления, но является жизненно важным для секторов, полагающихся на специальные марки стали, которые не производятся в США, в частности для энергетических компаний - от разработчиков ветровых электростанций до нефтяных бурильщиков.

Главными зарубежными поставщиками стали для США являются Канада, Мексика, Бразилия и Южная Корея.

Объявляя такие планы, Трамп не уточнил, будет ли облагаться двойными тарифами импорт металла из Китая, учитывая, что он уже ввел 10% пошлины на китайские товары.

Bloomberg отмечает, что президент признал тарифы центральным элементом своей попытки реформировать экономику США, сократить торговый дефицит и найти новые источники доходов, которые помогут выполнить его налоговую повестку дня.

"Однако эти шаги грозят экономическим хаосом: экономисты говорят, что пошлины увеличат расходы американских производителей, импортирующих товары, повысят цены для потребителей, которые уже устали от инфляции, сократят торговые потоки и не принесут прогнозируемых Трампом поступлений в бюджет", - пишет Bloomberg.

Сталелитейный кризис

Это заявление Трампа появилось в то время, когда американская сталелитейная промышленность все еще пытается оправиться от худшего года со времен его первого президентского срока. Отечественные производители стали жаловались на то, что новый рост импорта нанес ущерб их прибыли и объемам производства.

Издание напомнило, что пошлины на сталь и алюминий были одними из первых тарифов, которые Трамп ввел во время своего первого срока: в 2018 году на посту президента он ввел 25% пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий из соображений национальной безопасности.

Анонс тарифов на сталь также появились на фоне остановленной сделки японской Nippon Steel Corp. по покупке US Steel Corp. за 14,1 миллиарда долларов. Сделка была заблокирована бывшим президентом Джо Байденом, против нее также выступает Трамп.

Однако в пятницу, 7 февраля, после встречи с премьер-министром Японии Сигером Исибой, Трамп заявил, что Nippon Steel рассматривает возможность инвестировать в US Steel вместо того, чтобы покупать компанию полностью.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Nippon Steel не может владеть контрольным пакетом акций американской компании.

"Я не хочу, чтобы US Steel принадлежала иностранному государству. Все, что они могут иметь - это инвестиции", - сказал Трамп.

Обе компании оспаривают блокирование сделки со стороны США в суде.