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Макрон застеріг США від торгівельної війни з Європою

Понеділок 10 лютого 2025 12:44
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Макрон застеріг США від торгівельної війни з Європою Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Введення Сполученими Штатами Америки (США) митних збрів щодо товарів з Європейського союзу (ЄС) може зашкодити американській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю для CNN.

За словами Макрона, Вашингтоні замість розв'язання торгівельної війни з ЄС ліпше зосередитись на інших питаннях, наприклад, протистоянні Китаю, кризі на Близькому Сході або ж повномасштабній війні на території України.

"Європа - це ваш союзник, тож якщо ви хочете, щоб Європа більше займалася інвестиціями й питаннями оборони та безпеки, якщо ви сподіваєтеся на розвиток, який, як я вважаю, в інтересах США, не треба шкодити європейській економіці, погрожуючи їй (ввізними, - ред.) митами", - наголосив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Дональд Трамп, як пишуть Західні ЗМІ, має намір запровадити 25% мита на весь імпорт сталі й алюмінію до країни, що ставить під загрозу зв'язки з деякими найбільшими торговельними партнерами Америки.

На початку лютого республіканець підписав указ щодо запровадження 25% тарифів на імпорт товарів з Канади й Мексики, а також 10% мит на товари з Китаю. Втім, пізніше він відклав рішення щодо Мексики й Канади до березня.

Зокрема 8 лютого підписав указ про відтермінування введення мит на дешеві посилки з Китаю.

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Франція Сполучені Штати Америки Євросоюз Еммануель Макрон
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