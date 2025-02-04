США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады, - Трюдо
Соединенные Штаты приостановят пошлины на товары из Канады минимум на 30 дней. В свою очередь Канада усилит защиту границы и борьбу с наркотрафиком.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Канады Джастина Трюдо в соцсети Х.
"Я только что провел хороший разговор с президентом Трампом. Канада реализует наш план по укреплению границы на 1,3 млрд долларов - усиливая пограничный контроль с помощью новых вертолетов, технологий и персонала, улучшая координацию с американскими партнерами и увеличивая ресурсы для предотвращения потока фентанила.", - написал Трюдо.
По его словам, над защитой границы будут работать почти 10 тысяч пограничников.
Кроме того, Трюдо пообещал, что Канада возьмет на себя ряд обязательств. В частности: назначить "Царя по фентанилу" (высокопоставленного чиновника), внести картели в список террористов, обеспечить круглосуточное наблюдение за границей, совместную канадско-американскую ударную группу для борьбы с организованной преступностью, поставками фентанила и отмыванием денег.
"Я также подписал новую директиву разведки об организованной преступности и фентаниле, и мы поддержим ее 200 млн долларов. Предлагаемые тарифы будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", - резюмировал Трюдо.
Позже Трамп в своей соцсети Truth Social тоже подтвердил свое решение о 30-дневной паузе во введении тарифов на импорт из Канады. Он заявил, что пауза необходима для того, чтобы понять, "может ли быть структурирована окончательная экономическая сделка с Канадой".
Напомним, в воскресенье вечером президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящие в понедельник телефонные разговоры с премьер-министром Канады и президентом Мексики. В результате беседы состоялись и были проведены за день до того, как в силу должны были вступить пошлины.
В частности, история с Мексикой схожа с канадским кейсом. После разговора Трамп с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум, он принял решение немедленно приостановить введение 25% пошлин на товары из Мексики тоже на 30 дней. Шейнбаум в свою очередь согласилась перебросить 10 тысяч мексиканских солдат на границу с целью остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов в США.
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