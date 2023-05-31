Макрон призвал Запад создать надежные гарантии безопасности для Украины

По его словам, гарантии безопасности для Украины от стран Запада должны быть "ощутимыми и надежными".

При этом глава французского государства подчеркнул, что Украина сегодня защищает Европу и поэтому "гарантии безопасности в многосторонних рамках" для нашей страны - в интересах западных государств.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, официальные лица Украины призывают Запад к формированию гарантий безопасности для нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией. Они, как утверждают украинские чиновники, необходимы для того, чтобы обеспечить защиту на период до вступления Украины в НАТО.

При этом власти нашей страны ожидают, что определенных договоренностей о гарантиях безопасности удастся достичь на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

В ЕС уже предложили гарантии безопасности для Украины в виде обещания предоставлять необходимое вооружение.