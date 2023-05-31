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Макрон закликав Захід створити надійні гарантії безпеки для України

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу мають надати Україні гарантії безпеки, оскільки вона продовжує протистояти російській агресії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, гарантії безпеки для України від країн Заходу мають бути "відчутними та надійними".

При цьому глава французької держави підкреслив, що Україна сьогодні захищає Європу і тому "гарантії безпеки в багатосторонніх рамках" для нашої країни - в інтересах західних держав.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, офіційні особи України закликають Захід до формування гарантій безпеки для нашої країни на тлі повномасштабної війни з Росією. Вони, як стверджують українські чиновники, потрібні для того, щоб забезпечити захист на період до вступу України до НАТО.

При цьому влада нашої країни очікує, що певних домовленостей щодо гарантій безпеки вдасться досягти на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

У ЄС уже запропонували гарантії безпеки для України у вигляді обіцянки надавати необхідне озброєння.

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Еммануель МакронВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки