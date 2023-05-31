Президент Еврокомиссии предложила вариант гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО

Члены НАТО могут предоставить Украине ряд гарантий безопасности, которые заключаются в обеспечении страны необходимым вооружением, прежде чем она присоединится к Альянсу.

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который должен пройти в июле, среди стран-членов усиливаются дебаты относительно того, какую форму гарантий безопасности можно предложить Украине пока она не станет полноправным членством.

Президент Еврокомиссии, не вдаваясь в подробности, сказала, что для будущего статуса безопасности Украины можно использовать примеры истории. Возможно, она ссылалась на позицию нейтралитета, которую Финляндия заняла после Второй мировой войны вплоть до вступления в ЕС.

Она сказала, что члены НАТО могут предоставить ряд гарантий, которые вместе представляют сдерживание агрессии "через военное оборудование, которое может укрепить Украину против будущих атак России". По ее словам, важно то, что "друзья Украины будут рядом в долгосрочной перспективе".

Стремление Украины присоединиться к НАТО

В июле пройдет саммит Альянса в Вильнюсе, на котором Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. При этом страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после окончания боевых действий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

Иностранные СМИ сообщали, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности наподобие той, которая есть у Израиля. Главным гарантом могут стать США. По словам западных чиновников, такое соглашение могло бы изменить ход войны, а документ помог бы продвигаться Украине на пути в НАТО.

Больше про те, что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

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