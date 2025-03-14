Макрон призвал РФ к перемирию с Украиной: тактика затягивания должна прекратиться

Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной и не затягивать войну. Зверства россиян нужно прекратить.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X .

По словам французского лидера, сегодня, 14 марта, он провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером. Они обсудили прогресс, которого достигли Украина и США на встрече в Джидде.

"Теперь Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна быть прекращена. Зверства должны прекратиться. И тактика затягивания тоже", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что завтра работа по укреплению поддержки Украины и обеспечению прочного и долговременного мира продолжится. Для этого будет организована видеоконференция, в которой, в частности, будут участвовать Зеленский и Стармер.