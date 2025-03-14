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Макрон закликав РФ до перемир'я з Україною: тактика затягування має припинитися

Париж, П'ятниця 14 березня 2025 20:33
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Макрон закликав РФ до перемир'я з Україною: тактика затягування має припинитися Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія повинна погодитися на 30-денне перемир'я з Україною і не затягувати війну. Звірства росіян потрібно припинити.

Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X.

За словами французького лідера, сьогодні, 14 березня, він провів окремі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Британії Кіром Стармером. Вони обговорили прогрес, якого досягли Україна і США на зустрічі в Джидді.

"Тепер Росія повинна прийняти пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні має бути припинена. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж", - наголосив Макрон.

Він додав, що завтра робота зі зміцнення підтримки України та забезпечення міцного і довготривалого миру продовжиться. Для цього буде організовано відеоконференцію, у якій, зокрема, братимуть участь Зеленський і Стармер.

Ідея про перемир'я

Нагадаємо, американська делегація на зустрічі в Саудівській Аравії запропонувала українській встановити перемир'я з Росією на 30 днів. Україна відповіла згодою.

При цьому Росію не влаштовує, що така пропозиція не передбачає її вимог. Російський диктатор Володимир Путін, зокрема, побоюється, що українські воїни можуть вийти з Курської області, де вони нібито "оточені".

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що вимоги Росії тільки ускладнюють припинення вогню.

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