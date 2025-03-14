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Россия специально выдвигает условия, которые усложняют прекращение огня, - Зеленский

Пятница 14 марта 2025 16:26
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Россия специально выдвигает условия, которые усложняют прекращение огня, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Россия выдвигает требования, которые усложняют и затягивают 30-дневное перемирие с Украиной. Агрессор хочет продолжать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, он провел переговоры с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку наших людей, а также за содействие в возвращении домой украинских детей, депортированных Россией", - отметил глава государства.

Он уточнил, что Святой Престол получил список украинцев, которых россияне удерживают в своих тюрьмах и лагерях. Украина рассчитывает, что Ватикан поможет в их освобождении.

Зеленский подчеркнул, что обмен пленными и безусловный 30-дневной режим тишины - это те первые шаги, которые могут значительно приблизить справедливый и продолжительный мир. И Украина готова сделать такие шаги.

"Сейчас мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все лишь усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", - добавил он.

Предложение о прекращении огня

Напомним, США предложили Украине и России установить режим прекращения огня на 30 дней. Украина согласилась на такое предложение, но с Россией возникли проблемы.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он, в частности, опасается, что Украина за 30 дней сможет мобилизовать новых людей и получить новое оружие от Запада.

Также он не хочет прекращать огонь, потому что украинские военные якобы окружены в Курской области.

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