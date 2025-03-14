Россия специально выдвигает условия, которые усложняют прекращение огня, - Зеленский

Россия выдвигает требования, которые усложняют и затягивают 30-дневное перемирие с Украиной. Агрессор хочет продолжать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам Зеленского, он провел переговоры с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку наших людей, а также за содействие в возвращении домой украинских детей, депортированных Россией", - отметил глава государства.

Он уточнил, что Святой Престол получил список украинцев, которых россияне удерживают в своих тюрьмах и лагерях. Украина рассчитывает, что Ватикан поможет в их освобождении.

Зеленский подчеркнул, что обмен пленными и безусловный 30-дневной режим тишины - это те первые шаги, которые могут значительно приблизить справедливый и продолжительный мир. И Украина готова сделать такие шаги.

"Сейчас мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все лишь усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", - добавил он.