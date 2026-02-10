Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Россией без давления на Украину

По словам французского лидера, война России против Украины перешла в новую фазу. Он отметил, что "эта война на истощение вступила в свою финальную стадию", и потери обеих сторон дают основание задуматься над тем, как положить конец конфликту.

Кроме того, Макрон добавил, что США выразили готовность помочь в остановке войны.

Президент Франции объяснил свою позицию так: "Мы хотим делегировать эти дискуссии другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она останется здесь и завтра".

По его словам, сама Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне. Он подчеркнул, что диалог Европы с Россией необходим.

"Вы хотели бы, чтобы американские послы и представители вели переговоры о дате вступления Украины в Европейский союз от вашего имени, от имени Европы? Нет, извините. Это вопрос самоуважения", - пояснил Макрон.

Он отметил, что важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не оказывая давления на Украину, но при этом не зависеть от третьей стороны.

Как пояснил Макрон, именно по этой причине он "предложил нескольким европейским коллегам возобновить такой диалог".

"Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", - добавил президент Франции.