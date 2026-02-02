ua en ru
Европе нужен прямой диалог с Россией: в МИД Франции назвали причину

Понедельник 02 февраля 2026 04:46
Европе нужен прямой диалог с Россией: в МИД Франции назвали причину Фото: Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж никогда не исключал диалог с Россией при условии полной прозрачности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Libération.

По словам Барро, Европе нужен прямой контакт с РФ, чтобы отстаивать собственные интересы.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - сказал глава МИД Франции.

При этом он добавил, что по наблюдениям Франции, глава Кремля Владимир Путин не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру. В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них - обстрел пассажирского поезда "Барвенково - Львов, Чоп", которые Барро назвал военным преступлением.

Также французский дипломат добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - резюмировал Барро.

В Европе призывают к диалогу с Путиным

Напомним, в конце декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти способ как-то напрямую общаться с Путиным, а не делать это через США, которые активно продвигают мирные переговоры.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным, - заявил французский лидер.

К слову, в январе премьер-министр Италии Джорджия Мелони тоже высказалась за диалог с Россией, чтобы сохранить влияние Европы на переговоры по окончанию войны. Она подчеркнула, что Макрон прав.

При этом глава МИД России Сергей Лавров демонстративно оскорбил президента Франции, назвав его желание поговорить с Путиным "работой на публику".

