Европе нужен прямой диалог с Россией: в МИД Франции назвали причину
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж никогда не исключал диалог с Россией при условии полной прозрачности с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Libération.
По словам Барро, Европе нужен прямой контакт с РФ, чтобы отстаивать собственные интересы.
"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - сказал глава МИД Франции.
При этом он добавил, что по наблюдениям Франции, глава Кремля Владимир Путин не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру. В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них - обстрел пассажирского поезда "Барвенково - Львов, Чоп", которые Барро назвал военным преступлением.
Также французский дипломат добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку.
"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - резюмировал Барро.
В Европе призывают к диалогу с Путиным
Напомним, в конце декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти способ как-то напрямую общаться с Путиным, а не делать это через США, которые активно продвигают мирные переговоры.
"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным, - заявил французский лидер.
К слову, в январе премьер-министр Италии Джорджия Мелони тоже высказалась за диалог с Россией, чтобы сохранить влияние Европы на переговоры по окончанию войны. Она подчеркнула, что Макрон прав.
При этом глава МИД России Сергей Лавров демонстративно оскорбил президента Франции, назвав его желание поговорить с Путиным "работой на публику".