Европе нужен прямой диалог с Россией: в МИД Франции назвали причину

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж никогда не исключал диалог с Россией при условии полной прозрачности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Libération .

По словам Барро, Европе нужен прямой контакт с РФ, чтобы отстаивать собственные интересы.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - сказал глава МИД Франции.

При этом он добавил, что по наблюдениям Франции, глава Кремля Владимир Путин не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру. В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них - обстрел пассажирского поезда "Барвенково - Львов, Чоп", которые Барро назвал военным преступлением.

Также французский дипломат добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - резюмировал Барро.