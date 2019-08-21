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Трамп і Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7

Новини » Політика    21.08.2019 - 08:36
Трамп і Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7
Фото: Дональд Трамп і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Росію можу запросити на саміт G7 у 2020 році

Президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7 ("Великої сімки") в 2020 році. Про це Twitter повідомила журналіст CNN Кайлі Атвуд.

За її словами, Трамп і Макрон домовилися про те, що хочуть запросити Росію на саміт G7 в наступному році. Очікується, що Трамп зачепить цю тему на переговорах з іншими лідерами в рамках "Великої сімки".

"За словами джерела, саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч у наступному році, і Трамп погодився. Примітка: США будуть приймати G7 у 2020 році", - додала Атвуд.

Трамп і Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп виступив за повернення Росії до G8. Зокрема, під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні він заявив, що вважає за доцільне повернення Росії до цього формату.

Крім того, Трамп підкреслив, що Сполучені Штати в свій час наполягли на виключення Росії з G8 через те, що російський президент Володимир Путін "переграв" попереднього президента США Барака Обаму.

До цього французький президент Еммануель Макрон заявляв, що можливість відновлення формату G8 залежить від зусиль Москви з реалізації Мінських угод та припинення військового конфлікту в Україні.

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Новини України Російська ФедераціяДональд ТрампЕммануель Макрон
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