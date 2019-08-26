ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон анонсував саміт президентів США та Ірану

Новини » Політика    26.08.2019 - 19:23
Макрон анонсував саміт президентів США та Ірану
Фото: Дональд Трамп та Еммануель Макрон (Getty Images)

Підготовка до зустрічі Трампа та Роухані вже почалася

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в найближчі тижні може зустрітися з президентом Ірану Хасаном Роухані. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон під час прес-конференції в рамках саміту G7, трансляцію якого вів телеканал NBC.

Так, за словами Макрона, підготовчі роботи до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Ірану вже розпочалися. Він додав, що зустріч може відбутися вже в найближчі тижні.

"Ми сподіваємося, що в найближчі тижні, ми зможемо побачити саміт між президентом Роухані та президентом Трампом", - заявив президент Франції.

Зі свого боку американський президент зазначив, що він готовий до зустрічі з Роухані, але за "правильних обставин". Також він висловив сподівання, що Іран хоче нової ядерної угоди, і що він "буде себе добре поводити".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф прибув на саміт "Великої сімки". Зазначалося, що іранський політик проводив зустріч зі своїм французьким колегою Жан-Ів Ле Дріаном, на запрошення якого він і прибув.

Як відомо, саміт держав "Великої сімки" відкрився 24 серпня у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення - ситуація в Ірані.

Трамп запропонував боротися з ураганами ядерними бомбами Трамп анонсував підписання торгової угоди з Японією у вересні
Новини України Дональд ТрампЕммануель МакронІранСаміт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся