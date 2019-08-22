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Меркель і Джонсон не підтримали повернення Росії в G8

Новини » Політика    22.08.2019 - 00:14
Меркель і Джонсон не підтримали повернення Росії в G8
Фото: Ангела Меркель і Борис Джонсон (twitter.com/borisjohnson)

Меркель заявила, що по Україні не було "достатнього прогресу"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Наголошується, що обидва лідери не підтримали висловлювання президента США Дональда Трампа про те, щоб відновити формат G8, який існував до 2014 року.

"Меркель заявила, що по Україні не було "достатнього прогресу", а Джонсон сказав, що використання хімічної зброї на британській землі показало, що "справа ще не дійшла до повернення Росії", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8 ("Великої вісімки"). Про це він сказав під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні у вівторок 20 серпня.

Після цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7 ("Великої сімки") в 2020 році.

Джерело у французьких дипломатичних колах стверджує, що повернення Росії в формат "великої вісімки" залежатиме від майбутніх переговорів з питань врегулювання війни на Донбасі.

У той же час уряд Німеччини виступило проти повернення Російської Федерації до складу держав "Великої вісімки".

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Новини України G8Ангела Меркель
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