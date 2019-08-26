Макрон заявив про недоречність повернення РФ в G7 до завершення агресії проти України

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/lseinpictures)

Країна-голова саміту G7 наступного року може запросити Росію як гостя

Країни "Великої сімки" не дійшли консенсусу з приводу повернення Росії в G7. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на прес-конференції за підсумками саміту в Біарріці, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрон підкреслив, що недоречно запрошувати Росію в G7, доки триває її агресія щодо України.

При цьому президент Франції зазначив, що країна - голова саміту G7 наступного року може запросити Росію як гостя, але питання повернення має бути ухвалене всіма країнами-учасницями одностайно.

Він додав, що на вересень запланована зустріч Росії, України, Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, згідно зі спільною декларацією лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції, зустріч в нормандському форматі зі врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже найближчими тижнями.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріці, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.