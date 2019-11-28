Макрон: ворог НАТО - це тероризм, а не Росія чи Китай

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Євросоюз не може захистити Європу без допомоги альянсу. За його словами, НАТО залишається єдиною платформою, в рамках якої Північна Америка і Європа вирішують загальні стратегічні питання.

Він також підтвердив інформацію про скорочення витрат США на діяльність НАТО і збільшення фінансування альянсу від Німеччини, яка, серед іншого, взяла на себе обов'язок збільшити оборонний бюджет.

Макрон раніше заявляв, що всередині НАТО повністю пропала координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійної геополітичної сили.