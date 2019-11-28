Макрон: враг НАТО - это терроризм, а не Россия или Китай

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без помощи альянса. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы.

Он также подтвердил информацию о сокращении расходов США на деятельность НАТО и увеличения финансирования альянса от Германии, которая, среди прочего, взяла на себя обязанность увеличить оборонный бюджет.

Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.