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Макрон: враг НАТО - это терроризм, а не Россия или Китай

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Ранее он критиковал НАТО и заявлял о "смерти мозга" альянса

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без помощи альянса. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы.

Он также подтвердил информацию о сокращении расходов США на деятельность НАТО и увеличения финансирования альянса от Германии, которая, среди прочего, взяла на себя обязанность увеличить оборонный бюджет.

Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

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