Макрон уклонился от вопроса о возможности ареста Путина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон уклонился от ответа относительно возможного ареста российского диктатора Владимира Путина, если тот приедет во Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телемарафону.

На вопрос журналиста о вероятности ареста Путина, если тот приедет во Францию, президент заявил, что сейчас этот вопрос не актуален.

"Этот вопрос не на повестке дня. Он не планирует приехать", - сказал Макрон.

Идея Макрона по вводу войск

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину - это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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