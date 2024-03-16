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Макрон ухилився від питання про можливість арешту Путіна у Франції

Франція, Субота 16 березня 2024 21:19
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Макрон ухилився від питання про можливість арешту Путіна у Франції Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президента Франції Еммануель Макрон ухилився від відповіді щодо можливого арешту російського диктатора Володимира Путіна, якщо той приїде до Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телемарафону.

На запитання журналіста, щодо ймовірності арешту Путіна, якщо той приїде до Франції, президент заявив, що нині це питання не на часі.

"Це питання не на порядку денному. Він не планує приїхати", - сказав Макрон.

Ідея Макрона щодо введення військ

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

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